سانت كاترين تستقبل آلاف السائحين اليوم.. «الدير» وجبل موسى أبرز الوجهات

حققت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، رقما قياسيا في إعداد السياحة الوافدة إلى المدينة، حيث استقبلت المدينة صباح اليوم السبت، نحو 4000 سائح من مختلف الجنسيات، من أجل زيارة جبل موسى ومشاهدة آثار دير سانت كاترين.

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم السبت، إن سانت كاترين تشهد إقبالا لم يسبق له مثيل، خاصة من المصريين في الأسبوع الأخير من إجازة نصف العام.

زيارة دير سانت كاترين

وأكد محافظ جنوب سيناء أن دير سانت كاترين حقق رقما قياسيا في أعداد الزوار اليوم، واستقبل قرابة 4000 سائح من مختلف الجنسيات، وفتح الدير أبوابه من الساعة 9 صباحا وحتى 11 صباحا.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على زيارة مدينة سانت كاترين من المصريين بجميع فئاتهم العمرية يرجع إلى قرب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي من ناحية، وبسبب شدة البرودة من ناحية أخرى، موضحا أن جبل موسى استضاف اليوم آلاف السياح لمشاهدة شروق الشمس من فوق قمة الجبل على ارتفاع 2280 مترا فوق مستوى سطح البحر.

رحلات جبل موسى

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن الرحلات الجبلية مفتوحة لزيارة جبل موسى الذي يعد قبلة للسياح الوافدين إلى المدينة، حيث يقضي السياح 6 ساعات في رحلتي الصعود والنزول من الجبل، وسط أجواء باردة، حيث تصل درجة الحرارة إلى 6 تحت الصفر فوق قمة الجبل.

وتابع أنه يتوقع أن تستقبل سانت كاترين أعدادا مضاعفة من السياح هذا الأسبوع، قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني في المدارس والجامعات.