المفتي: مصر كانت وستظل مقصدا لأهل القرآن الكريم والعلم الشريف

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن القرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي بهرت أياته أصحاب العقول الراقية وادهشت فلسفته أرباب البيان والفصاحة وهو الذي أنزله الله للعالمين هدي ورحمة للعالمين.

كلمة مفتي الجمهورية في انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف خلال كلمته في انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ 29، إن خير ما نجتمع من أجله ونتشرف بنشر تعاليمه الخالده هو القرآن الكريم والسنة النبوية التي تبين بوضوح مقاصد الشرع الشريف من القرآن الكريم.

المفتي: الدولة المصرية مقصد أهل القرآن

ووجه المفتي الشكر لوزارة الأوقاف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على اهتمامه بالقرآن الكريم من خلال نشر المقارئ القرآنية والكثير من الجهود التي تلتف حولها قلوب المسلمين ورواد المساجد.

وتابع: «الدولة المصرية كانت وستظل مقصدا لأهل القرآن الكريم والعلم الشريف في كل وقت، وهذه الرعاية يؤكد عليها الرئيس السيسي، وأدعو الله له ولكل العالمين بوزاوة الأوقاف أن يكلل جهودهم بالنجاح والتوفيق».