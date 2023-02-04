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ضبط 69 ألف مخالفة مرورية فى 24 ساعة

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
11:31 ص | السبت 04 فبراير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (69346) مخالفة مرورية متنوعة .

أبرز المخالفات

وحسب بيان الداخلية، (12676) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(325) مخالفة السير بدون تراخيص.

(12) دراجة نارية مخالفة.

(32) مخالفة موقف عشوائى.

(16) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع