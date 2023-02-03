رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

3 إجراءات لكشف غموض العثور على جثة رجل أعمال في فندق بالقاهرة

كتب:

منتصر سليمان
08:09 م | الجمعة 03 فبراير 2023
سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

سيارة شرطة ـ صورة أرشيفية

انتقلت فريق من النيابة العامة الى أحد الفنادق بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة لمناظرة جثمان رجل أعمال توفي فجأة داخل الفندق، ومن خلال المناظرة تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين سلامة المنافذ والمداخل والمخارج، بالإضافة إلى وجود كل متعلقاته الشخصية، كما أمرت باستدعاء العاملين في الفندق لسؤالهم حول ملابسات الواقعة.

3 إجراءات لكشف ملابسات الواقعة

وتقوم جهات التحقيق بعدة إجراءات لكشف ملابسات تلك الواقعة وهي شهادة العاملين داخل الفندق وسؤالهم حول ملابسات الواقعة، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بداخل الفندق والتي بدورها تكشف الكثير حول اللحظات الأخيرة في حياة المتوفى، وكذلك قيام الطب الشرعي بأخذ عينات من جثمان المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لتحليلها لبيان ما إذا كان المتوفى تناول طعاما أو شرب شيئا تسبب في وفاته.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد كانت البداية بورود بلاغ إلى رجال الشرطة ببولاق أبو العلا من أحد الفنادق، يفيد بالعثور على رجل أعمال متوفى، نزيل بالفندق، وبالانتقال والفحص تبين أنه مسن يبلغ من العمر 63 عامًا، كما أوضحت التحريات بأنه أثناء وجوده بالفندق سقط فجأة، وبالكشف عليه تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة. 

اقرأ المزيد:

العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بحلوان.. «جرعة مخدرات زائدة»

العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزله بالدرب الأحمر

«الخارجية» تتابع حادث العثور على جثة مواطن مصري داخل سيارته بإيطاليا

 العثور على جثة مجهولة الهوية لشاب دهسته سيارة في مدينة نصر

العثور على جثة مجهولة لشاب في أحد شوارع منشأة ناصر.. «توفى من 3 أيام»
بقلم منتصر سليمان