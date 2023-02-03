3 إجراءات لكشف غموض العثور على جثة رجل أعمال في فندق بالقاهرة

انتقلت فريق من النيابة العامة الى أحد الفنادق بمنطقة بولاق أبو العلا بالقاهرة لمناظرة جثمان رجل أعمال توفي فجأة داخل الفندق، ومن خلال المناظرة تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين سلامة المنافذ والمداخل والمخارج، بالإضافة إلى وجود كل متعلقاته الشخصية، كما أمرت باستدعاء العاملين في الفندق لسؤالهم حول ملابسات الواقعة.

3 إجراءات لكشف ملابسات الواقعة

وتقوم جهات التحقيق بعدة إجراءات لكشف ملابسات تلك الواقعة وهي شهادة العاملين داخل الفندق وسؤالهم حول ملابسات الواقعة، وكذلك تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بداخل الفندق والتي بدورها تكشف الكثير حول اللحظات الأخيرة في حياة المتوفى، وكذلك قيام الطب الشرعي بأخذ عينات من جثمان المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لتحليلها لبيان ما إذا كان المتوفى تناول طعاما أو شرب شيئا تسبب في وفاته.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد كانت البداية بورود بلاغ إلى رجال الشرطة ببولاق أبو العلا من أحد الفنادق، يفيد بالعثور على رجل أعمال متوفى، نزيل بالفندق، وبالانتقال والفحص تبين أنه مسن يبلغ من العمر 63 عامًا، كما أوضحت التحريات بأنه أثناء وجوده بالفندق سقط فجأة، وبالكشف عليه تبين أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.