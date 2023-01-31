شبكة طوارئ الإسماعيلية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار بنسبة 40%

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء اضطرابًا في حالة الطقس على كافة الأنحاء، مع نشاط واضح للرياح على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية.

وقال بيان رسمي لشبكة طوارئ الإسماعيلية ومنطقة القناة، إن المحافظة تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة يصاحبه نشاط رياح سرعتها (40:30 كم/س) ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأضاف البيان أن السحب المنخفضة والمتوسطة تتكاثر على المحافظة، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا، على مناطق متفرقة من المحافظة على فترات متقطعة.

رفع حالة الطوارئ وتحذيرات من الأمطار

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية ومنطقة القناة من فرص سقوط الأمطار على كافة أنحاء المحافظة خلال الساعات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الطقس البارد مستمر حتى غدًا الأربعاء.

وقالت الشبكة الوطنية في بيان رسمي: يسود طقس بارد غداً في الصباح مائل للبرودة نهاراً بارد ليلاً تصل فيه درجات الحرار الصغري إلى 11 درجة والعظمى 19 درجة.

وقالت بيانات هيئة الأرصاد الجوية إن حالة الطقس في المحافظات تشهد حالة من الاضطراب مع انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وسقوط أمطار علي عدد من المدن الساحلية.