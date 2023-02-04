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مدير المتحف المصري بالتحرير: لا صحة لزيادة أسعار تذاكر الدخول

كتب:

داليا أحمد
02:07 م | السبت 04 فبراير 2023
المتحف المصري بالتحرير

المتحف المصري بالتحرير

قال الدكتور علي عبدالحليم، مدير المتحف المصري بالتحرير، إن أسعار المتحف لم تشهد أي زيادة والأسعار ثابتة كما هي لا تغيير فيها، لافتًا إلى أن إدارة المتحف نشرت على صفحتها الرسمية عبر «الفيسبوك» أسعار التذاكر للمصريين والأجانب.

أسعار تذاكر المصريين

ويبلغ سعر تذاكر دخول المتحف للزائرين للمصريين والعرب، نحو 30 جنيهًا وللطالب 10 جنيهات.

أسعار تذاكر الأجانب

أما تذاكر دخول المتحف للزائرين الأجانب 200 جنيه وللطالب 100 جنيه، كما أن الدخول مجانًا للأطفال حتى سن الـ6 سنوات.  

وأشار المتحف عبر صفحته الرسمية، إلى أن التصوير الفوتوغرافي بالموبايل مجاني ولكن دون استخدام الفلاش، أما عن غرفة قناع الفرعون الذهبي توت عنخ آمون وقاعتي كنوز تانيس فممنوع التصوير.

ويفتح المتحف أبوابه للزائرين طوال الأسبوع من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً.

وأضاف مدير المتحف المصري في حديثه لـ«الوطن»، أن المتحف يشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار والسائحين الأجانب والمصريين والزيارات مستمرة، لافتًا إلى أن المتحف المصري يُعد من أهم وأكبر المتاحف على مستوى العالم فهو يحتوي على نحو 150 ألف قطعة أثرية وهو موطنًا لأكبر مجموعة وقطع أثرية في العالم.    

 

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