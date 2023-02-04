الحماية المدنية تنقذ سيدة وأبناءها الـ 5 من أسفل أنقاض عقار انهار في أسيوط

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بلاغاً بشأن حدوث انهيار منزل بدائرة مركز شرطة منفلوط، مكون من طابقين، يسكن به 6 أشخاص «أرملة وأبناؤها»، ونتج عن ذلك احتجاز جميع قاطنيه أسفل الأنقاض.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بأسيوط إلى محل البلاغ، ونجحت في استخراج اسكان العقار جميعا على قيد الحياة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.