رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

الحماية المدنية تنقذ سيدة وأبناءها الـ 5 من أسفل أنقاض عقار انهار في أسيوط

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
01:13 م | السبت 04 فبراير 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بلاغاً بشأن حدوث انهيار منزل بدائرة مركز شرطة منفلوط، مكون من طابقين، يسكن به 6 أشخاص «أرملة وأبناؤها»، ونتج عن ذلك احتجاز جميع قاطنيه أسفل الأنقاض.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بأسيوط إلى محل البلاغ، ونجحت في استخراج اسكان العقار جميعا على قيد الحياة، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

الداخلية: ضبط 71 قطعة سلاح ناري بحوزة 65 متهما وتنفيذ 48 ألف حكم قضائي

«الداخلية» تكشف تفاصيل القبض على المتهمين بسلخ حمار نافق في الشرقية 

«الداخلية»: مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة عقب تبادل لإطلاق النار في الدقهلية

«الداخلية» تطرح كميات إضافية من السلع الغذائية بمنافذ مبادرة «كلنا واحد»
بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع