5 شهادات بديلة بعد إيقاف عائد الـ 25% في البنوك.. اعرف التفاصيل
كتب:
وليد عبد السلام
01:49 م | السبت 04 فبراير 2023
عوائد شهادات ادخار.. تعبيرية
يراقب عملاء البنوك، المنتجات المصرفية التي ستوفرها البنوك الخمسة التي أوقفت شهادة العائد المرتفع 25%، كبديل لهذه الشهادات.
وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، بدائل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 25%، بعد إيقافها في 5 بنوك، ليكون أمام العملاء منتجات أخرى تحقق عائدا مرتفعا، وفق المواقع الرسمية للبنوك.
البنك الأهلي المصري.. «الشهادة البلاتينية»
مدة الشهادة: 3 سنوات
الحد الأدنى للشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
العائد على الشهادة: 17.25% يصرف سنويا، أو 16% يصرف شهريا، أو 16.25% يصرف بشكل ربع سنوي، أو 16.5% يصرف بشكل نصف سنوي.
بنك مصر.. «شهادة القمة»
مدة الشهادة: 3 سنوات.
الحد الأدنى للشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
العائد على الشهادة: 17.25% يصرف سنويا، أو 16% سنويا يصرف شهريا، أو 16.25% يصرف بشكل ربع سنوي.
بنك القاهرة.. «شهادة بريمو جولد»
مدة الشهادة: 3 سنوات.
الحد الأدنى للشهادة: 10000 جنيه ومضاعفاتها.
العائد على الشهادة: 17.25% سنويًا، أو 16% يصرف شهريًا.
البنك التجاري الدولي.. الشهادات الثلاثية
«شهادة Prime»
الحد الأدنى لشرائها 10 آلاف جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.
العائد على الشهادة: 14% سنويا يصرف شهريا.
«شهادة Plus»
العائد على الشهادة: 14.5% يصرف شهريًا
الحد الأدنى لشراء الشهادة: 200 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.
«شهادة Premium»
العائد على الشهادة: 15% سنويا يصرف شهريًا
الحد الأدنى لشراء الشهادة: بداية من مليون جنيه.
بنك QNB الأهلي.. «الشهادة الثلاثية»
العائد على الشهادة: 16% سنويا يصرف شهريًا، و16.25% يصرف بشكل ربع سنوي، و17.25% يصرف سنويًا.