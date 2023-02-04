5 شهادات بديلة بعد إيقاف عائد الـ 25% في البنوك.. اعرف التفاصيل

يراقب عملاء البنوك، المنتجات المصرفية التي ستوفرها البنوك الخمسة التي أوقفت شهادة العائد المرتفع 25%، كبديل لهذه الشهادات.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور، بدائل شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 25%، بعد إيقافها في 5 بنوك، ليكون أمام العملاء منتجات أخرى تحقق عائدا مرتفعا، وفق المواقع الرسمية للبنوك.

البنك الأهلي المصري.. «الشهادة البلاتينية»

مدة الشهادة: 3 سنوات

الحد الأدنى للشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد على الشهادة: 17.25% يصرف سنويا، أو 16% يصرف شهريا، أو 16.25% يصرف بشكل ربع سنوي، أو 16.5% يصرف بشكل نصف سنوي.

بنك مصر.. «شهادة القمة»

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد على الشهادة: 17.25% يصرف سنويا، أو 16% سنويا يصرف شهريا، أو 16.25% يصرف بشكل ربع سنوي.

بنك القاهرة.. «شهادة بريمو جولد»

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشهادة: 10000 جنيه ومضاعفاتها.

العائد على الشهادة: 17.25% سنويًا، أو 16% يصرف شهريًا.

البنك التجاري الدولي.. الشهادات الثلاثية

«شهادة Prime»

الحد الأدنى لشرائها 10 آلاف جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.

العائد على الشهادة: 14% سنويا يصرف شهريا.

«شهادة Plus»

العائد على الشهادة: 14.5% يصرف شهريًا

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 200 ألف جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

«شهادة Premium»

العائد على الشهادة: 15% سنويا يصرف شهريًا

الحد الأدنى لشراء الشهادة: بداية من مليون جنيه.

بنك QNB الأهلي.. «الشهادة الثلاثية»

العائد على الشهادة: 16% سنويا يصرف شهريًا، و16.25% يصرف بشكل ربع سنوي، و17.25% يصرف سنويًا.