مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في منزلها بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها جراء تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بمصرع ربة منزل

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال المستشفى جثة ربة منزل جراء تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بدائرة مركز شرطة الدلنجات، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

تحديد هوية المتوفاة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين وفاة «آية. ع. ف»، 42 سنة، مقيمة مركز الدلنجات، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.