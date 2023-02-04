عاجل.. هبوط في أسعار الذهب للمرة الثانية بالسوق المحلية

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21، بقيمة 5 جنيهات في التعاملات الحالية للمرة الثانية اليوم، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات وشعبة الذهب العامة للغرف التجارية، وسجل عيار 21 سجّل نحو 1715 جنيهًا، مقابل من 1720 جنيهًا للجرام صباح اليوم.

وأوضح تقرير الأسعار، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1960 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1470 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1147 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار بيان تقرير الأسعار، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و720 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1866 دولارًا للأوقية.