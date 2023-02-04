عاجل.. هبوط كبير في أسعار الذهب مع بدء التعاملات الصباحية

انخفضت أسعار الذهب عيار 21، خلال بدء التعاملات الصباحية، إذ قدّرت قيمة تراجعات عيار 21 حتى الآن بـ20 جنيهًا للجرام الواحد في التعاملات الحالية، بحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، وسجل عيار 21 نحو 1720 جنيهًا، مقابل 1740 جنيهًا للجرام أمس.

عيار 21 بـ 1720 جنيهًا

وأوضح تقرير الأسعار، أنَّ جرام الذهب عيار 24 سجل 1966 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1474 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1147 جنيهًا للجرام، موضحًا أنَّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

سعر الجنيه الذهب 13 ألفًا و760 جنيهًا

وأشارت تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 13 ألفًا و760 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1865 دولارًا للأوقية.