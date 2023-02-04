توقعات بتراجع سعر أوقية الذهب عالميا إلى 1,957 دولار في 2023

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ليحقق زيادة بنسبة 17.7% خلال الفترة و5% خلال شهر يناير فقط.

إلى أين تتجه أسعار الذهب في 2023؟ «جولد إيرا» تكشف

ووفقا لتقرير صادر عن «جولد إيرا» للذهب، فإنَّ توقعات المستثمرين بـ سوق الذهب التي رصدت توجه الاحتياطي الفيدرالي بتبني سياسة نقدية أقل تشددا، ما دفعهم للتفاؤل بشأن الأسعار لهذا العام.

وأضاف التقرير، أنَّ مستويات التضخم بالولايات المتحدة بدأت بالتباطؤ خلال الأشهر الأخيرة ما يعني نجاح سياسة رفع سعر الفائدة على الدولار، فيما لا تزال مستويات التضخم المستهدفة من البنك الفيدرالي الأمريكي بعيدة إلى حد ما، عند 2%، مقارنة بالمستويات الحالية عند 4.4%.

تذبذب حاد بأسعار الذهب خلال 2023.. «جولد إيرا» توضح الأسباب

وتابع في رصده لتوقعات المستثمرين بالذهب، «أسعار الذهب قد تتراجع إلى مستويات 1,870 دولار للأوقية مؤقتاً بضغوط إعلان الفيدرالي رفع سعر الفائدة على الدولار 0.25% خلال آخر اجتماعاته في مطلع فبراير الجاري، وذلك قبل أن يعاود سعر الذهب الصعود إلى مستويات 1,907 و1,910 دولار للأوقية لتنتقل منها إلى مستهدفات 1,940 و1,950 دولار، وقد تصل إلى 1,957 دولار قبل أن يتشبع جانب الطلب ويهوى بها إلى 1,900 بل و1,870 مرة أخرى.