تأجيل محاكمة الطبيب المتهم في واقعة الطفل أيوب بالإسكندرية إلى 18 مارس

قررت محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، تأجيل نظر قضية الطفل أيوب أيمن الذي توفي عقب إجراء جراحة داخل أحد مستشفيات الإسكندرية، إلى 18 مارس المقبل، لحين ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي.

وتعتبر جلسة اليوم هي الأولى بعد إخلاء سبيل طبيب التخدير «تامر غ» في الجلسة الماضية، بكفالة 50 ألف جنيه.

تفاصيل جلسة الطفل أيوب اليوم

وشهدت جلسة قضية الطفل أيوب اليوم، مناقشة تقرير الطب الشرعي، وذلك بعد أن قررت المحكمة في الجلسة الماضية عرض التقرير على لجنة ثلاثية في القاهرة، إثر وفاة الطفل أيوب بعد خضوعه لعملية جراحية بأحد المستشفيات الخاصة، بحضور الطبيب المتهم وأسرة الطفل.

أحداث قضية الطفل أيوب

جاء ذلك بعدما طلبت أسرة الطفل أيوب، خلال الجلسة الأولى للمحاكمة، تشكيل لجنة ثلاثية لإعادة كتابة تقرير الطب الشرعي في الواقعة، وبعد 3 جلسات قررت المحكمة إخلاء سبيل الطبيب بعد مناقشة عدد من طرفي الدفاع، والاستجابة بمطالب أسرة الطفل في تشكيل لجنة طب شرعي ثلاثية.