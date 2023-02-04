نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا.. رابط الحصول عليها

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنيا يعتمدها اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا خلال الأسبوع الجاري، حيث من المنتظر أعلانها نهاية إعلانها .

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا

رجح مسؤول بمديرية التربية والتعليم في المنيا، فضل عدم ذكر اسمه، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في المنيا، خلال يومي الأربعاء أو الخميس، موضحًا أن نتيجة المنيا تتأخر عن باقي المحافظات والسبب أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات داخل المحافظة يتجاوز الـ100 ألف طالب وطالبة، موزعين في 9 إدارات تعليمية، وهذا يستغرق وقتا في أعمال مراجعة وتدقيق الدرجات داخل الكنترول.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنيا

وأضاف، أن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة المنيا، يعتمدها محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، ثم سيتم إعلانها علي الصفحة الرسمية للمحافظة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك من هنا، وتكون موزعة على 3 قطاعات، كل قطاع يضم 3 مراكز إدارية، على النحو التالي، قطاع شمال المحافظة ويشمل:العدوة، مغاغة، بني مزار، وقطاع وسط ويشمل مطاي وسمالوط والمنيا، وقطاع جنوب: ويشمل مراكز أبوقرقاص وملوي وديرمواس.

تقدير وتصحيح أوراق الإجابة

وقال المهندس حمدي السيد وكيل وزارة التعليم خلال تصريحات سابقة نشرتها الصفحة الرسمية لمديرية التعليم في المنيا، إن عملية تقدير وتصحيح أوراق الاجابة لطلاب الشهادة الإعدادية بدأت منذ يوم 28 من يناير الماضي، حيث عقد اجتماعا حينذاك ووجه بضرورة مراعاة نموذج الإجابة وتوزيع الدرجات لصالح الطالب والحفاظ على الدقة والسرية، في أثناء تصحيح كراسات الإجابة، وأثناء رصد الدرجات وتجميعها حتى إعلان النتائج بشكل دقيق.