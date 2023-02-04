نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية.. اعرف الموعد

أعلنت مديرية التربية والتعليم، أنه من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية خلال منتصف الأسبوع الجاري، بحد أقصي الأربعاء المقبل، عقب انتهاء أعمال التصحيح لعدد كبير من المواد الدراسية، إذ ما زالت أعمال التصحيح مستمرة مع البدء بالتوازي في رصد درجات المواد منتهية التصحيح، ومن المقرر إعلان النتيجة بعد اعتمادها من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية.

«الوطن» تستعرض موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية، والمتوقع ظهورها خلال منتصف الأسبوع الجاري، قبيل بدء الدراسة في الترم الثاني، وفق ما أعلنته المديرية في بيان لها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية

أوضح بيان مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أنه جاري إنهاء أعمال التصحيح في المواد كافة اليوم، كما بدأت أعمال رصد الدرجات تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة القليوبية.

وأوضحت مديرية التعليم في بيانها، أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس والاسم، عقب اعتمادها من محافظ الإقليم، ونشرها علي موقع المديرية من هنا.

أو من على صفحة محافظة القليوبية الرسمية، على «الفيس بوك» من هنا.

توزيع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وجاء توزيع درجات المواد للترم الأول للشهادة الإعدادية 2023، كالتالي:

اللغة العربية 40

اللغة الانجليزية 30

الدراسات 20

الرياضيات 30

العلوم 20

المجموع الكلي 140