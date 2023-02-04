خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة.. يبدأ غدا

حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، إذ يجري فتح باب التقديم للتظلمات غدا، أمام الطلاب، في الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب، ويستمر باب التقديم مفتوحا لمدة أسبوعين على مدار 15 يوما، وتأتي خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة، كالتالي:

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

- يقوم الطالب الراغب في تقديم تظلم بالتوجه إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب.

- يقوم الطالب الراغب في إجراء التظلم بسداد رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 وقيمتها 35 جنيها عن كل مادة.

- يقوم الطالب بتسليم طلب التظلم إلى لجنة النظام والمراقبة داخل الإدارة التعليمية

- يحدد الطالب الراغب في التظلم المواد الدراسية التي يستهدف التظلم في نتيجتها.

- تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد موعد للطالب للاضطلاع على صورة ورقة الإجابة في المادة التي قدم التظلم بشأنها.

- يلتزم الطالب بالموعد المحدد للذهاب إلى لجنة النظام والمراقبة للاطلاع على ورقة الإجابة.

- يحظر استخدام الهاتف المحمول داخل لجنة النظام والمراقبة

- مسموح للطالب دخول لجنة النظام والمراقبة

- يوقع ولي الأمر إقرارا بالاطلاع على ورقة الإجابة مع إرفاق صورتين للبطاقة الشخصية.

- بعدها يجري إعلان نتيجة التظلمات داخل مقر شؤون الطلبة بكل إدارة تعليمية بعد الانتهاء من أعمال الفحص.

- في حالة أحقية الطالب في درجات يحصل عليها.

نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أنه من حق أي طالب بالشهادة الإعدادية خاض امتحانات الفصل الدراسي الأول، التقديم للتظلم واتباع خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، موضحة ان إجمالي الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة، بلغ 143 ألفا و928 طالبا وطالبة، ورسب نحو 41 ألف طالب وطالبة.