محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بسنبة نجاح 77.4%

اعتمد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية، بنسبة نجاح بلغت 77.4%، وذلك بحضور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية بلغ 26 ألفا و701 طالب وطالبة، مشيرا إلى أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 10%، والشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت 100%.

موعد التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن بدء تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبارا من السبت المقبل 12 فبراير ولمدة 15 يوما، طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

ووجّه محافظ الإسماعيلية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق في جميع المراحل الدراسية، مؤكدًا على تقديره لجهد أولياء الأمور وحرصهم على دعم أبنائهم ودفعهم للنجاح والتفوق، مطالبًا الجميع بالسعي والكد والاستفادة الجيدة من كل ما تقدمه المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج.