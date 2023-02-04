رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بالإسماعيلية.. ظهرت الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية ظهر اليوم السبت، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية، بعد اعتمادها رسميا من اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بالإسماعيلية

وأتاحت مديرية التربية والتعليم، الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 في الإسماعيلية بالاسم ورقم الجلوس، عبر الموقع الرسمي للمديرية من هـنـا.

ويمكن لطلاب المرحلة الإعدادية وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2023 بالإسماعيلية برقم الجلوس من خلال الدخول للبوابة الرسمية لمديرية التربية والتعليم والضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية، ثم كتابة رقم الجلوس، والضغط على إظهار النتيجة.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية

وكان قد اعتمد محافظ الإسماعيلية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في الإسماعيلية، بنسبة نجاح بلغت 77.4%، بحضور محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة.

وقال محافظ الإسماعيلية، في بيان، إن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية بلغ 26 ألفا و701 طالب وطالبة، مشيراً إلى أن نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%، ولضعاف السمع والصم 100%.