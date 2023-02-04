إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 غدا بالمدارس.. بالدرجات

تعلن مديريات التربية والتعليم، غدا الأحد، نتيجة الصف الأول الثانوي 2023، ونوضح في التقرير التالي طريقة الاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الأول، وهل سيجري إعلانها إلكترونيا أو في المدارس.

نتيجة الصف الأول الثانوي 2023.. غدا بالمدارس

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه سيجري إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2023، غدا الأحد، بالمدارس، وفقا للجدول المعلن من قبل، مشيرة إلى أنه جرى وضع جدول لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول 2023 لصفوف النقل بشكل موحد، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأضافت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، أنه يجري إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي 2023 بالدرجات، في كشوف واضحة وظاهرة في المدارس، لعدم حدوث تكدس داخل المنشآت التعليمية أثناء إعلان النتيجة.

ضوابط تقديم تظلمات الصف الأول الثانوي

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ضوابط تقديم التظلمات على نتيجة الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الأول وفقا للضوابط التالية: يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم على درجاتها.

- سداد الرسوم المقررة 40 جنيها عن المادة الواحدة، بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019 .

- اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يجري البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يجري إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.