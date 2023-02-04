كيف خرجت سيدة أسيوط وأطفالها الخمسة أحياء من تحت الأنقاض؟.. ملحمة بطولية

لحظات فارقة في حياة سيدة أسيوط وأطفالها الخمسة، الموت كان أقرب منهم إلى الحياة، نجا أفراد الأسرة من الموت بأعجوبة وخرجوا من تحت أنقاض المنزل الذي انهار على رؤوسهم في قرية رميح، كان للحماية المدنية والأهالي دور بارز في إنقاذ جميع أفراد الأسرة من موت محقق وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية صباح اليوم.

جهود «الحماية المدنية»

عمل بطولي سطَّره رجال الحماية المدنية في سرعة الانتقال والعمل المضني حتى أسفر عن نجاة أفراد الأسرة الستة من تحت الأنقاض في منزل مكون من طابقين في منفلوط، وتبين أن الأسرة المحتجزة تحت الأنقاض أو العائدة من الموت كانت في غرفة واحدة وأنهم احتموا أسفل حاجز خشبي كبير حتى وصل رجال الحماية المدنية إليهم واستخرجوهم أحياء، ونقلوهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات.

معاينة العقار المنهار

انتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الحادث وأجرى معاينة لمكان الحادث وتبين من المعاينة أن العقار المنهار على مساحة 100 متر فقط ومكون من طابقين ومسقوف بالخشب، وأنه انهار على رؤوس الأسرة وأن عملية الإنقاذ لم تستغرق دقائق قليلة، ما ساهم في خروج جميع الأفراد أحياء في مشهد أدخل السعادة والفرحة على جميع الأقارب والجيران الذين شاركوا قوات الحماية المدنية في عملية الإنقاذ.

فرحة بنجاة الأم وأطفالها الخمسة

أسرع أقارب الأسرة الناجية في توزيع المشروبات والحلوى فرحًا باستخراج جميع الأفراد سالمين، وسرت البهجة والسعادة على الوجوه وقدموا الشكر لرجال الحماية المدنية لدورهم الفاعل في إتمام عملية استخراج الأم وأبنائها الخمسة وهم على قيد الحياة ونقلهم إلى المستشفى الذي قدم لهم الإسعافات حتى استقرت حالتهم الصحية.

انتداب لجنة هندسية

قررت النيابة العامة انتداب لجنة فنية هندسية من المحافظة لمعاينة العقار وإعداد تقرير فني لبيان أسباب سقوط العقار وهل صدر قرارات إدارية بإزالته أم لا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.