انهيار منزل دون إصابات بشرية في مدينة مطاي بالمنيا

انهار مساء اليوم منزل مكون من طابق واحد، وخال من السكان، بمدينة مطاي في شمال محافظة المنيا، دون إصابات بشرية.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل قديم ملك حنا ملاك بشارع الكنيسة بمدينة مطاي دون إصابات بشرية.

المنزل بالطوب اللبن

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، والفحص تبين أن المنزل المنهار مكون من طابق واحد ومبني بالطوب اللبن، على مساحة 29 مترا مربعا، وخال من السكان، ولا يشكل أي خطورة على المنازل المجاورة.

تم فصل المرافق من غاز طبيعي وكهرباء ومياه عن المنزل، وعمل كردون أمني حفاظا على حياة المارة، وتم إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم.