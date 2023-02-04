قناة الحياة تبرز استمرار فعاليات معرض الكتاب.. 2.56 مليون زائر حتى أمس الجمعة

عرضت قناة «الحياة» تقريرا بعنوان «استمرار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب لليوم التاسع وحفل الختام الإثنين 6 فبراير».

عدد زوار معرض الكتاب

وذكر التقرير، أنّ 2.5 مليون شخص زاروا معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ بدء الفعاليات وحتى أمس الجمعة، وهناك جناح المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يعرض جميع إصدارات المركز المطبوعة والرقمية.

عرض قاموس اللغة القبطية

وأفاد التقرير الذي عرضته قناة الحياة، أنّ جناح المركز يعرض قاموس اللغة القبطية باللهجات البحرية والصعيدية وكتاب قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم.

وقالت محبة هاني مشرف بجناح المركز الثقافي الأرثوذكسي بمعرض الكتاب: «طرحنا كتابا عن البابا كيرلس، وكتابين باللغتين الإنجليزية والعربية عن قناة السويس، ونسختين بالعربية والإنجليزية لكتاب خطى المسيح، الذي يحكي حكاية المسيح كلها، بالإضافة إلى مقالات البابا شنودة في جرائد الجمهورية وأخبار اليوم والأهرام».