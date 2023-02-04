تقديم الرعاية الطبية لـ1117 حالة بقافلة جامعة طنطا ضمن «حياة كريمة»

نظمت جامعة طنطا اليوم، قافلة طبية شاملة إلى قرية نهطاى مركز زفتى بمحافظة الغربية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للمرضى، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة».

صرف الدواء بالمجان

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن القافلة تأتي في إطار خطة الجامعة لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال تقديم خدمات علاجية وصحية متميزة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا، وصرف الدواء اللازم بالمجان دعما للخطة الاستراتيجية للدولة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030، مشيدا بدور الأطقم الطبية المؤهلة والمتميزة والتي تضم أعضاء هيئة تدريس وأطباء من كلية الطب في تقديم خدمات طبية عالية الجودة لكل المواطنين بالقافلة.

الكشف على 1117 مواطنا

أوضح الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت توقيع الكشف الطبي لعدد 1117 حالة من خلال 13 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وتحويل 45 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

أضاف الدكتور محمد الشبيبنى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 58 حالة في عيادة جراحة المخ والأعصاب و 126 في عيادة طب الأطفال، و131 بجراحة العظام، و114 بعيادة الأمراض الجلدية، و114 بأمراض الباطنة، و46 بعيادة جراحة المسالك البولية، و136 بعيادة الأنف والأذن والحنجرة، و51 بعيادة الجراحة العامة، و81 بعيادة الأمراض الصدرية ، و35 بالنفسية والعصبية، 182 بعيادة طب وجراحة العيون ، و34 بعيادة القلب والأوعية الدموية، و9 بعيادة تنظيم الأسرة، كما تم تحويل 45 حالة بواقع 3 جراحة المخ والاعصاب،4 أطفال،3 عظام، 3 جلدية،6 باطنة ، 4 المسالك البولية ، 6 انف واذن وحنجرة ، 1 جراحة عامة،3 الصدر، 2 نفسية وعصبية ، 6 قلب وأوعية دموية، 4 طب وجراحة عيون.

محو أمية 20 مواطنا

كما شهدت القافلة إجراء اختبارات محو الأمية لـ20 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

شارك بالقافلة الدكتورة سحر الحجار القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتورة راندا الديب مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.