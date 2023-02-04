بدء المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم

أعلنت إدارة منتدى شباب العالم بدء المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، ويعقد المؤتمر بحضور موسع من مؤسسات مصرية ودولية ومنظمات الأمم المتحدة في مصر والإعلام المصري والأجنبي.

ويأتي المنتدي استكمالًا لسلسلة من النجاحات المحققة على مدار أربع نسخات، أثبت فيها منتدى شباب العالم مدى أهميته كمنصة تجمع الشباب من حول العالم لمناقشة كافة القضايا التي تشغلهم، وخلق مساحة مشتركة لتبادل الثقافات والخبرات في إطار فريد تعد أهم ركائزه هي السلام والإبداع والتنمية.

بداية منتدى شباب العالم

وكانت البداية في 25 إبريل 2017 ومن على ضفاف قناة السويس، عندما عرض مجموعة ‏من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسماعيلية، مبادرتهم لإجراء حوار مع شباب ‏العالم.

وعلى الفور استجاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليُعلن في يوم 24 يوليو 2017 أثناء فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، عن انطلاق منتدى ‏شباب العالم بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2017، موجهاً دعوته لجميع الشباب من مختلف دول ‏العالم، ليعبّروا عن آرائهم وعن ‏رؤيتهم لمستقبل أوطانهم وللعالم أجمع.‏