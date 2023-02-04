3 مشاهد مأساوية في واقعة «فتاة المرج».. اكتشفوا جثتها المتحللة بعد الوفاة بشهر

«لما كسرت الباب لقيت أختي جثة متحللة، مش عارف ماتت إزاي بس هي كانت مريضة سكري».. تلك الكمات قالها «محمد» شقيق فتاة المرج «أنغام» المتوفاة داخل شقتها قبل شهر من اكتشاف الوفاة في جلسة تحقيق صباح اليوم أمام النيابة العامة، واستبعد شقيق الفتاة وجود شبهة جنائية في وفاتها بقوله: «إحنا في حالنا مفيش بينا خلافات مع أي حد».

بكاء شقيق فتاة المرج

وقضى شقيق فتاة المرج قرابة ساعتين شرح خلالها قصة شقيقته، منذ أن ماتا والديهما قبل عامين وأنها تحملت الكثير حتى وصل بها الحال أنها رفضت الزواج حتى تطمئن عليه وشقيقه فكانت في مكانة والدتهما، ودخل الشاب في وصلة بكاء حزنًا على فراق شقيقته كلما أسهب في الحديث عن دورها معه.

عاشت وحيدة وماتت وحيدة

الفتاة البالغة من العمر 33 سنة عاشت وحيدة داخل الجدران الأربعة، فلم يفارقها الإحساس باليتم بعد زواج شقيقها، إذ بقيت وحيدة داخل شقتها بالمرج تنتظر شقيقاها للزيارة مرة واحدة شهريًا، ومع كثرة مصاعب الحياة قلت زيارة الشقيقين لـ«أنغام» حتى اكتشف أحدهما وجودها داخل الشقة جثة متحللة، ماتت أنغام وحيدة قبل 30 يومًا من اكتشاف وفاتها بحسب الطب الشرعي الذي أزاح غموض الوفاة بسبب معاناتها من مضاعفات مرض مزمن.

«الوطن» تستعرض مشاهد مبكية في قصة «أنغام» التي ماتت وحيدة ولم عرف أحد عنها شيء لمدة شهر كامل، النيابة العامة خلال تحقيقاتها أمس أزاحت غموض الوفاة، وجاءت المشاهد كالتالي:

المشهد الأول

قبل يومين توجه «محمد» إلى شقة شقيقته في المرج للاطمئنان عليها بعد أن وجد هاتفها مغلقًا، طرقاته على الباب لم تجد استجابة فاضطر كسر الباب لكن المفاجأة أنه وجدها جثة متحللة داخل الشقة فأسرع بإبلاغ الشرطة فانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وتم معاينة الشرقة، وتبين أن منافذة سليمة بخلاف الباب المكسور من قبل الأخ كما تم تفريغ كاميرات المراقبة القريبة من الشقة فظهر شقيقها وقت وصوله فقط قبل اكتشاف وفاتها.

المشهد الثاني

المؤلم في قصة الفتاة الثلاثينية، أن معاناتها من مرض السكري دفعها لرفضها الزواج حتى تطمئن على زواج شقيقها الأصغر فكانت هي في مكان والدته التي توفيت بعد والدها بأشهر قليلة قبل عامين، إذ عاشت من أجل أسرتها فكانت حانية على شقيقيها فكانت في مكان الأم والأخت، وكان فرحها الأكبر بزواجهما حتى وجدت نفسها في منتصف العقد الرابع من عمرها وحيدة تعاني الوحدة المرض حتى ماتت ثم تحلل جثمانها على مدار شهر كامل حتى اكتشف شقيقها الوفاة.

المشهد الثالث

أزاحت النيابة العامة الغموض المحيط في الوفاة وانتهت أمس التحقيقات إلى أن الوفاة طبيعية بسبب معاناة الفتاة من مضاعفات مرض السكري، وذلك وفق تقرير الطب الشرعي الذي تسلمته النيابة العامة وكشف عن السبب الحقيقي للوفاة.