المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب: منتدى شباب العالم أصبح منصة عالمية تهدف للسلام والإبداع

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن منتدى شباب العالم منذ إطلاقة في 2017، وخلال نسخه الأربع على مدار السنوات الأربعة الماضية، وتطور فعالياته وأنشطته أصبح أكبر من لقاء أو مؤتمر سنوي للشباب، لافتة إلى أن المنتدى أصبح منصة عالمية تهدف للسلام وتشجع على الإبداع وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت، في المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل منتدى شباب العالم، أن جلسات المنتدى تتضمن نقاشات عكست آمال وطموحات الشباب وخبرات صناع القرار وقادة العالم في العديد من القضايا، واتضح ذلك من خلال التوصيات الناتجة عن النقاشات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية وترجمة هذه التوصيات إلى مبادرات وبرامج ناجحة وفعالة استقبلها العالم باحترام شديد واعتراف دولي من كبريات منظمات العالم.

وأشارت إلى أن منتدى شباب العالم أصبح منصة دولية مهمة لمناقشة القضايا العالمية من منظور الشباب، ومن الضروري التأكيد على أن الأساس في قدرة الشباب المتميز هو دعم وتشجيع وثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الشباب المصري.