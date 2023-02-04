«حياة كريمة» تدعم المرضى باليوم العالمي للسرطان: معكم برحلة التصدي

في إطار دورها المجتمعي ودعمها لجميع فئات المجتمع، ساندت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مرضى السرطان، وذلك في اليوم العالمي للسرطان 4 من فبراير، في رحلتهم للتصدي للمرض وأهمية التوعية به والاكتشاف المبكر للوقاية منه.

حياة كريمة تدعم مرض السرطان

ونشرت مؤسسة حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، منشورh دعمت من خلاله مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك من خلال إيمانها بالدور القوي ال`ي تقوم به لدعم مرضى السرطان بكل مستشفيات الأورام في مصر العامة والخاصة.

رسالة حياة كريمة

وكتبت حياة كريمة عبر صفحتها: «في اليوم العالمي للسرطان، تساند مؤسسة حياة كريمة جميع مرضى السرطان في رحلتهم للتصدي للمرض وأهمية التوعية به والاكتشاف المبكر للوقاية منه».