مشروعات «حياة كريمة» في قرى العدوة بالمنيا.. محطة مياه ومدرسة وإسعاف

تحرص المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على التخفيف عن المواطن البسيط، وتوفير مقومات الحياة الكريمة، من خلال تدشين عديد من المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة، في القرى الفقيرة والمحافظات المختلفة، منها المنيا.

مشروعات حياة كريمة بالمنيا

في قرى مركز العدوة بالمنيا، تعمل «حياة كريمة»، على إنشاء عدد من المشروعات المتنوعة، منها محطة مياه العدوة الجديدة، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة بني وركان الإعدادية في عطف حيدر، فضلا عن عملها على إنشاء مدرسة الجهاد 4، التي تصل مساحتها إلى 3 فدادين، وتتكلف حوالي 10 ملايين جنيه.

إنشاء وحدة إسعاف

أولت مبادرة «حياة كريمة»، اهتماما واسعا بمجال الصحة، فأنشأت وحدة إسعاف، ما يزال العمل عليها جاريا، حيث تصل مساحة تلك الوحدة إلى 250 مترا، من أجل توفير الخدمة والرعاية الصحية للأهالي والمواطنين، جنبا إلى جنب، مع الأعمال الإنشائية التي تعمل عليها المبادرة في وحدة التضامن الاجتماعي، حيث تصل مساحة تلك الوحدة إلى 600 متر تقريبا، بالإضافة إلى إنشاء وحدة تنمية الأسرة، وتصل مساحتها إلى 1900 متر، في قرية الجهاد.

تأتي هذه الجهود سعيا من المبادرة الرئاسية لدعم الريف المصري «حياة كريمة» على تطوير الريف المصري وأوجه الحياة لدى المواطن المصري البسيط، إذ تمكنت المبادرة خلال الفترة الأخيرة، من تحقيق طفرة ملحوظة في القرى والمحافظات التابعة لها، التي يصفها البعض بـ«النقلة الحضارية».