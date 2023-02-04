4 برامج تنموية أعلنت المدير التنفيذي لمنتدى شباب العالم توجيه عوائد النسخة الخامسة لها

أعلنت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم، أن إدارة منتدى شباب العالم قررت توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ لتنفيذ مجموعة من الحزم والمبادرات والبرامج كالتالي:

- تنفيذ برنامج يستهدف قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم الدعم الفني والمادي وتطوير ورفع المهارات والقدرات البشرية.

برنامج خاص بالأمن الغذائي

- إطلاق برنامج خاص بالأمن الغذائي من خلال تقديم برنامج دعم لتطوير قدرات المزارعين والقائمين على الصناعات الغذائية في مصر وإفريقيا.

- إطلاق أكبر منصة تطوعية شبابية في العالم والتي ستكون بمثابة نقطة إنطلاق لتأهيل جميع المتطوعين ورفع قدراتهم للمشاركة في الأعمال التنموية والخيرية والتي تستهدف الدول الفقيرة والمتضرره سواء من الحروب والنزاعات أو التداعيات المناخية.

تنفيذ برنامج ودعم تمكين المهاجرين واللاجئين

- إطلاق برنامج لدعم الصحة النفسية والعقلية وتنفيذ برنامج ودعم تمكين المهاجرين واللاجئين وتعزيز أوجه الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية المقدمه إليهم ولأسرهم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم.