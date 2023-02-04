تفاصيل بطولة الصعيد الشتوية للسباحة في الغردقة.. يشارك بها 800 متسابق

تنطلق فعاليات بطولة منطقة الصعيد للسباحة الشتوية، غدا الأحد، تحت إشراف المهندس أدهم دهب رئيس المنطقة، بنادي الرياضات البحرية في مدينة الغردقة خلال الفترة من 5 إلى 13 فبراير الجاري، بمشاركة 800 لاعب ولاعبة من 18 ناديًا بصعيد مصر.

فعاليات بطولة منطقة الصعيد للسباحة بالغردقة

وأوضح أدهم دهب، رئيس منطقة الصعيد للسباحة، في بيان صحفي، أن البطولة الثامنة على التوالي بمشاركة 800 لاعب ولاعبة، والتي يشارك فيها ضعف عدد البطولة الشتوية السابقة حيث أن البطولة السابقة شارك فيها 411 لاعب ولاعبة من 12 فريقا.

وأضاف أن أيام 5 و6 و7 فبراير من البطولة يتنافس فيها اللاعبين من أعمار 1 و12سنة، ومن الثامن حتى الحادى عشر يتنافس فيها أعمار من 13سنة حتى العمومي.

بطولة السباحة المفتوحة

أما سباق بطولة المياه المفتوحة تقام يوم 13 فبراير بمشاركة 106 لاعب ولاعبة، حيث شارك فى البطولة السابقة 54 لاعب ولاعبة.

وأشار إلى أن الهدف من تنظيم هذه البطولات لتدريب أبناء الصعيد على الدخول في منافسات وتحقيق أرقام لرياضة السباحة وكذلك نشر اللعبة، والتي هي هدف كبير يسعى له أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس.