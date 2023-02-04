محمد رمضان: فخور بتكريمي من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته البالغة بتكريمه من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثانية عشرة، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 9 فبراير الجاري، ويترأسها شرفيا الفنان الكبير محمود حميدة.

ومن جانبه، قال محمد رمضان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه فخور بتكريمه الأول من بلده، إذ أنه سعد باختياره من ضمن المكرمين في هذه الدورة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية مع كل من الفنانة هالة صدقي والموسيقار هشام نزيه.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

وينطلق حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بعد قليل، داخل معبد الأقصر، وذلك بعد وصول النجوم عبر الذهبيات النيلية؛ أبرزهم صبري فواز، بشرى، لقاء الخميسي وسيد رجب.

أميرة رضا تقدم فقرة غنائية بحفل الافتتاح

وستقدم المطربة أميرة رضا فقرة فنية غنائية مع بداية الحفل، وذلك بمصاحبة فرقة الآلات والفنون الشعبية، فيما ستقدم حفل الافتتاح، المخرجة السنغالية أومي ندور باللغة الفرنسية، أما الإعلامية التونسية كريمة الوسيلان ستتولى التقديم باللغة العربية.