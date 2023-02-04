عضو بـ«الشيوخ» لقناة الحياة: قرار إطلاق منتدى شباب العالم بشكل جديد واقعي

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن إدارة منتدى شباب العالم قررت بتفكير واقعي غير عادي وبسبب الظروف الاقتصادية العالمية عدم إطلاق المنتدى في نسخته المعهودة للعام الجاري.

الخولي: المنتديات كانت تعود بالفائدة

وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مثل تلك المنتديات كانت تعود بالفائدة غير العادية وتعلم منها الجميع من الشباب وغيرهم، إذ أنها لم تقتصر على حفل الافتتاح أو الختام فقط، لكن جرى إطلاق الكثير من الجلسات والمؤتمرات في كل المجالات.

الخولي: شباب العالم احتضنتهم مصر في النسخ الأربع الماضية

واستطرد: «منتدى شباب العالم وفر تواصلا بين شباب العالم كله علشان تحتضنهم مصر، لكن القرارات اللي طلعت من المنتدى تدل على أن المنتدى عالمي حتى المبادرات اللي اتقالت لم تقتصر فقط على مصر، لكن نفس التفكير وهو أن يعم الخير على كل شباب دول العالم، والتنفيذ هيكون من خلال مؤسسات مصرية وعالمية وأخرى تابعة للأمم المتحدة».