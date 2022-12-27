النائب حسام الخولي: الإفراج عن البضائع بالموانئ سيسهم في خفض الأسعار

قال المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن الإفراج عن البضائع المختزنة بالموانئ سيحد من ارتفاع أسعار المستلزمات المستوردة، وسيقضى على حالة التضخم التي يشهدها السوق المصري، نتيجة عدم التوازن في معادلة العرض والطلب على البضائع.

خروج البضائع من المواني

وأوضح حسام الخولي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توافر المستلزمات بالسوق بشكل طبيعي دون أي نقصان سينعكس بصورة إيجابية على مقابلها المادي؛ إذ سيتحقق التوازن على العرض والطلب تجاه السلعة أو المنتج، ما يجعل سعرها المادي في متناول الجميع، مؤكدا أن عملية خروج البضائع من المواني وضخها في السوق أمر في غاية الأهمية.

الصناديق الوزارية الخاصة

وتطرق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، للحديث عن الصناديق الوزارية الخاصة، قائلا إنها تساهم في تخفيض الضغط على الإنفاق المادي للدولة على الوزارات، وذلك لاعتماد كل وزارة على صرف بعض النفقات من خلاله، وذلك فضلا عن وجود قانون مراقب وضابط له يحكم آليات صرفه.