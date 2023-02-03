الطاهري والسمري وبسيوني والخطيب في ندوة «الإعلام والمنصات الرقمية» بمعرض الكتاب اليوم

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في تاسع أيامه، العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، وعلى رأسها اليوم الجمعة، سلسلة ندوات متخصصة، منها ندوة «الإعلام والمنصات الرقمية».

ويشارك في الندوة، الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة ورئيس تحرير «روزاليوسف»، والكاتب الصحفي وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «اليوم السابع»، والكاتب الصحفي محمود بسيوني رئيس التحرير التنفيذي لموقع «مبتدا» ونائب رئيس قناة «dmc»، وأحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ويديرها الدكتور أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية.

ويتضمن برنامج معرض الكتاب اليوم، ندوات متنوعة كالتالي:

قاعة صلاح جاهين

في الساعة 2 ظهرا، «كامل كيلاني من الاقتباس إلى التأليف»، آلاء الأطرش، محمد عبد الحافظ ناصف، وليد كمال يديرها محمد عبد الظاهر.

الساعة 4 عصرا، ندوة «نحن والدراما» مع أحمد عبد العزيز، عمر عبد العزيز، مجدي أبو عميرة، محمد الحناوي، هاني لاشين، تديرها لقاء سويدان.

وفي السادسة مساءً، لقاء مع الكاتب عبد السلام بنعبد العالي يديره: أنور مغيث.

قاعة ضيف الشرف

الساعة 1 ظهرا، أدب الناشئة واليافعين في تونس، بمشاركة رشيد الذوادي، منيرة الدرعاوي، يديرها خالد عاشور.

وفي الساعة 3 ظهرا، الدراما الأردنية وحضورها عربيا، إياد نصار، زهير النوباني، صبا مبارك، عصام الحجاوي، محمد يوسف العبادي، منذر رياحنة.

وفي الساعة 5 مساءً، الروابط الثقافية بين مصر وروسيا (1) إفيجن كوستنزوفا - فاسيلي كوزنتسوف - نينا بوبوفا تديرها ضحى عاصي.

في الساعة 7 مساءً، الروابط الثقافية بين مصر وروسيا (2) ديمتري ستيشنيف، مراد جاتين - مكسيم أملين يديرها: شريف جاد.

الصالون الثقافي

في الساعة 1 ظهرا، ندوة الأمن السيبراني.. «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، أحمد علي عبد الحافظ - سمير جابر- وليد زكريا، يديرها: أحمد حلمي.

كاتب ومشروع

الساعة 3 عصرا، أبو القاسم رشوان، السيد فضل، محمد علي سلامة.. قراءة التراث النقدي.. عطيات أبو العينين - محمد سليم شوشة، يدير ويشارك: أحمد درويش.

الساعة 7 مساءً.. مئويات علي باشا مبارك (200) عام على الميلاد، مرسي مختار قطب، مصطفى الغريب، منى مبارك، يديرها محمد مصطفى عزوز.

قاعة فكر وإبداع

الساعة 1 ظهرا، مناقشة «قاهرة المماليك» تأليف: رضوى زكي علاء الحبشي - مجيب الرحمن عامر، يديرها: أحمد مدحت سليم.

الساعة 2 ظهرا هندسة البهجة.. تأليف: وليد الخشاب.. أسامة عبد الفتاح رزق، صفاء الليثي.. يديرها: سید محمود سلام

ملتقى الإبداع.. الساعة 4 عصرا، مناقشة رتينة كلوب قديمة، تأليف: حاتم رضوان، زينب العسال، نهلة راحيل، يديرها: فؤاد مرسي

والساعة 6 مساءً «رقص الإبل» تأليف: فتحي إمبابي، شريف الجيار - عادل ضرغام، تديرها منى العساسي.

قاعة الشعر

صُناع المحتوى: الساعة 1 ظهرا سميرة عبد الغني «اقرأ لي كتابا»

الأمسية الشعرية الأولى.. الساعة: 3 عصرا.. أحمد درة - حاتم الأطير - حسن عامر، شحاتة حسن عبد العزيز الزراعي - محمد جعفر - محمود البنا - يونس أبو سبع.. يقدمها: هشام محمود

الأمسية الشعرية الثانية.. الساعة: 6 مساءً أحمد حافظ - أمجد ريان - حسين القباحي - درويش الأسيوطي عمر شهریار - محمد عرب صالح - يسري حسان.. يقدمها: سعيد شحاتة.