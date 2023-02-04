مهرجان الأقصر يكرم السينما السنغالية في حفل افتتاح الدورة الـ12

كرم الفنان محمود حميدة، السينما السنغالية بصفتها ضيف شرف مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الـ12 التي تستمر حتى التاسع من شهر فبراير الجاري.

السينما السنغالية في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

قامت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بعرض فيلم تسجيلي عن السينما السنغالية، خلال حفل الافتتاح تضمن أسماء أهم وأشهر الفنانين السنغاليين على مستوى التمثيل والتأليف والإخراج.

من المقرر أن يعرض خلال المهرجان عدد كبير من الأفلام السنغالية في مختلف فئات مسابقات المهرجان.

تكريم مهرجان الأقصر لعدد من الفنانين

ويكرم خلال حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عددا كبيرا من الفنانين ، من أبرزهم الفنان محمد رمضان، عن مجمل أعماله، والفنانة هالة صدقي.

ويقام حفل افتتاح الدورة الثانية عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بمعبد الأقصر، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، أبرزهم لقاء الخميسي، صبري فواز، بشري، سيد رجب، إلهام شاهين، رانيا يوسف، زينة.