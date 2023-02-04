محمود حميدة وإلهام شاهين في ذهبية نيلية بمهرجان الأقصر

انطلقت مراسم فعاليات حفل افتتاح مهرجان «الأقصر للسينما الإفريقية»، في دورته الثانية عشرة بأجواء نيلية عبر عدد من الذهبيات العائمة.

إلهام شاهين ترافق محمود حميدة في جولة نيلية

واستقل الفنان محمود حميدة وزوجته إحدى الذهبيات، ورافقتهم الفنانة إلهام شاهين التي حرصت على الجلوس إلى جانب حميدة قائلة له: «مينفعش تبقى موجود ومجيش أقعد معاك»، فيما حرصت الفنانة بشرى على تحية زوجة حميدة والتقاط الصور التذكارية مع ابنته إيمان.

ووصل الفنان محمد رمضان إلى الأقصر، مساء أمس الجمعة؛ استعدادا لتكريمه في حفل الافتتاح، الليلة، فيما وصل عدد من الفنانين إلى المحافظة نفسها، صباح اليوم، وأبرزهم لقاء الخميسي، صبري فواز وسيد رجب.

حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

ويبدأ حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، بعد ساعات قليلة، بفقرة غنائية للمطربة أميرة رضا، وفقرة للآلات والفنون الشعبية، الذين يشاركون ضيوف الحفل، الغناء والرقص، وتقدم حفل الافتتاح، المخرجة والصحفية السنغالية أومي ندور باللغة الفرنسية، وباللغة العربية الإعلامية التونسية كريمة الوسيلاني، والحفل إخراج هاني لطفي.