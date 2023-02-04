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مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب: لدينا الكثير من الشركاء الدوليين بمختلف الجهات

كتب:

محمد متولي
09:37 م | السبت 04 فبراير 2023
الدكتورة رشا راغب

الدكتورة رشا راغب

قالت رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ومنتدى شباب العالم، إنه منذ إطلاق النسخة الأولى من منتدى شباب العالم فكان لدى المنتدى شركاء دوليون من المؤسسات الأممية بجميع هيئاتها والاتحاد الأوروبي والمعونات المختلفة من جميع الدول، وجميعهم شركاء ورش عمل وحلقات نقاشية في جميع النسخ السابقة.

راغب: الأمم المتحدة وفي كثير من الأحوال يكون لديها مبادرات شبيهة

وأضافت «راغب»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، من المتحف القومي للحضارة ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الأمم المتحدة وفي كثير من الأحوال فيكون لديها مبادرات شبيهة، ومثل هذا التكرار يؤدي إلى أنه لا يوجد إحساس بقيمة التنفيذ على الأرض.

واستطردت: «يمكن تواجدهم تحت المظلة اللي اخترناها لمنتدى شباب العالم مع الأمم المتحدة فسيكون لها عظيم الأثر في المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتحاد المتطوعين الذي سيجري إطلاقه، وده هيكون ليه حظ حسن من التنفيذ، ومتأكدة خلال السنة دي هنكون قدرنا نعطي مثال يحتذى به عالميا في كيفية التنفيذ وتوحيد الجهود للمؤسسات الدولية مع المؤسسات والهيئات والوزارات المختلفة».

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