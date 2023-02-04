شيخ المقارئ ونقيب القراء: مقارئ «الكبار» مدارس لتعلم أحكام التجويد

أكد الشيخ محمد حشاد، شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب قراء القرآن الكريم، أن مصر دولة تلاوة القرآن الكريم على مر التاريخ، والمقارئ مسابقة تعليمية مفتوحة لإحياء دولة التلاوة. كما وجّه الشكر، فى حواره مع «الوطن»، للرئيس عبدالفتاح السيسى لاهتمامه بالقرآن الكريم، وأوضح «حشاد» أن مصر علمت الدنيا كلها فنون التلاوة الصحيحة بقرائها العظام.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى مدرسة التلاوة المصرية؟

- مصر دولة تلاوة القرآن الكريم على مر التاريخ، ودولة التلاوة فى مصر عالم ملىء بالأصوات التى أبهرت العالم فى القرآن الكريم، وقرار تدشين مقارئ كبار قراء القرآن الكريم كانت فكرة ناجحة لإحياء دولة التلاوة المنضبطة، التى مثلت مصر فيها الريادة، ما جعل الدنيا كلها تتعلم القواعد الصحيحة فى تلاوة القرآن من القراء المصريين ترتيلاً وتجويداً، والدولة، ممثلة فى وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، فى خدمة كتاب الله، ومقارئ كبار القراء تعد مسابقة تعليمية تتعلم منها الأجيال القادمة وإحياء لدولة التلاوة فى مصر.

مصر علمت الدنيا كلها فنون التلاوة الصحيحة بقرائها العظام

وماذا عن المسابقة العالمية للقرآن الكريم؟

- المسابقة العالمية بوابة مصر لنشر صحيح الدين وقراءات القرآن الكريم، وهنا أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لاهتمامه البالغ بالشئون الدينية، خاصة القرآن الكريم وأهله مكتوباً ومقروءاً ومسموعاً، وعلى رأسها مضاعفة الأموال التى يحصل عليها الفائزون من المسابقة، فتلك خطوات مهمة فى طريقة إحياء دولة التلاوة.

وكيف ترى دولة التلاوة فى مصر؟

- دولة التلاوة المصرية للقرآن الكريم لا تزال بخير، فهى التى علمت الدنيا كلها فنون التلاوة الصحيحة، من خلال قرائها العظام، خاصة الرعيل الأول منهم، وتتوقف المعايير التى يتم على أساسها اختيار القراء على خلفية القارئ للحفظ والأداء، ولكن هذه الأيام تمر ببعض المعوقات، منها بعض قراء القرآن من الشباب لا يقبلون على حفظ القرآن بالشكل الصحيح، وإنما يلجأ البعض منهم لحفظ بعض الأجزاء من القرآن، وترديدها فى المناسبات والأعياد الدينية دون أى اتباع للقواعد والضوابط القرآنية فى التلاوة، ومن العيوب التى تحاصر البعض منهم فى هذا الشأن عدم الإصرار فى البحث عن العلماء والمشايخ فى التوجيه لتعلم وتلاوة القرآن الكريم بالطريقة الصحيحة، وهذا لا يليق بمكانة مصر، لأن الوطن رائد بين شعوب الدول بتلاوة وتحفيظ القرآن.

8 آلاف قارئ ومشيخة المقارئ تمثل وزارة الأوقاف في المسابقات الدولية والتحكيم في الداخل والخارج

هل النقابة لديها حصر بعدد القراء فى مصر؟

- نعم لدينا قاعدة بيانات بعدد القراء فى النقابة، ويصل عددهم إلى 8 آلاف قارئ، ومشيخة المقارئ المصرية تمثل وزارة الأوقاف فى المسابقات الدولية والتحكيم فى الداخل والخارج، ويكون أيضاً لمشيخة المقارئ تمثيل فى لجنة الإذاعة أثناء اختبارات القراء. نقابة القراء تقوم على خدمة القراء والحفاظ على كتاب الله من التلاعب، وتوقف من لا يلتزم بآداب التلاوة.

دور النقابة

نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم هى المنوط بها المحافظة على التراث الإسلامى فى أحكام تلاوة القرآن الكريم، وكفل لها القانون إبلاغ الجهات المختصة بمخالفة أحكام التلاوة، فهى نقابة مهنية أسست بالقانون رقم 93 لسنة 1983م بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم فى عضويتها جميع محفظى وقراء القرآن الكريم فى جمهورية مصر العربية، الذين تتوافر فيهم الشروط الواردة فى قانون إنشاء النقابة، ومن دور النقابة التسهيل من مهام حصول القارئ على الترخيص اللازم لممارسة تلاوة القرآن.