بدء الحلقة الجديدة من شارك تانك مصر (بث مباشر)

بدأت منذ قليل، حلقة جديدة من حلقات برنامج شارك تانك مصر، المُذاع عبر فضائية cbc، لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

شارك تانك مصر يكتشف المخترعين

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برنامج الواقع الجديد «شارك تانك مصر»، كواحد من البرامج التي تعمل على اكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال ممن لديهم أفكار مميزة لإنشاء شركات ناشئة في جميع المجالات.

فرصة للمخترعين والمبدعين

ويتيح البرنامج فرصة للمخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال من أجل بدء مشروعاتهم عبر تمويل يحصلون عليه من المستثمرين المصريين.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلًا من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.