ابنة فيروز لـ إيمان الحصري: كانت حريصة إن الجمهور يشوفها بالشكل اللي اتعودوا عليه

قالت إيمان جمجوم، ابنة الفنانة الراحلة فيروز، إن دور والدتها الراحلة الاجتماعي لا يقل عن دورها الفني، متابعة: «كانت إنسانة جميلة، ولما أخدت قرار الابتعاد وبدأت حياتها كزوجة ثم أم، وكانت بتبص للحاضر اللي عايشاه، ولم تتراجع عن موقفها في الانسحاب، وقالت إنها أخدت القرار إنها هتقف عند مرحلة معينة».

كانت حريصة إن الجمهور يفضل شايفها بالشكل اللى اتعودوا عليه

وتابعت «جمجوم» في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء DMC مع الإعلامية إيمان الحصري، «كانت حريصة ان الجمهور يفضل شايفها بالشكل اللى اتعودوا عليه، ودائمة الشكر لأنور وجدي، وكانت طبيعية وبتحب العائلة وبتحب تعمل كل حاجة بنفسها، ولما قررت انها مش هتتواجد على الشاشة عملت ده بالفعل وظهورها كان قليل جدا، وده ذكاء منها وقالت إن الفنان اللي يحب إن جمهوره يحب يشوفه بصورة معينه لازم يعرف إمتى ينسحب».

كانت بتتفرج على أعمالها

وأضافت: «والدتي لما كانت بتقعد تتفرج على أعمالها في الطفولة كانت بتقول إن الماضي ده كان حلم ولما بتتفرج بتقول مش معقولة دي أنا، وبتشوف امتدادها الفني في أختها، واتعرض عليا أعمال في طفولتي بس أمي كانت بتخليني أركز في دراستي، وأبعدتني قدر المستطاع عن أجواء الشهرة، وكانت تقولي الدراسة أهم من الشهرة برغم إني من عائلة فنية معروفة، ونصحتنى دايما إني أتعامل إني بنت عادية مش بنت مشاهير».

وأوضحت أنها خريجة فنون جميلة، ونصحتها والدتها بالاتجاه للفن التشكيلي ومختلف الألوان الفنية.