النائبة ميرال الهريدي تشيد بتوجيهات النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن توجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة للنسخة الخامسة لمنتدى شباب العالم، لتنفيذ حزمة من المبادرات والمشروعات التنموية، تستهدف دعم المواطن وشعورا حقيقيا بالمسؤولية المجتمعية المتبادلة بين الجميع من أجل الوقوف بجانب المواطنين، والتكاتف للعبور من الأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية التي تأثرت بها مصر تباعا.

تغير نمط انعقاد النسخة الخامسة لهذا العالم لفتة إيجابية

وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن تغير نمط انعقاد النسخة الخامسة لهذا العالم لفتة إيجابية تؤكد اهتمام القائمين على إدارة المنتدى وتوجيهات القيادة السياسية بالتنفيذ على أرض الواقع وتحقيق شتى سبل التنمية الحقيقية، وعدم الاكتفاء فقط بالمناقشات المتبادلة، وإعطاء الفرصة لتنفيذ ما جاء من كم كبير خلال الأربع نسخ الماضية.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الاتجاه لتنفيذ المبادرات التنموية يمثل اقوى سلاح تحتاجه الدولة في الوقت الحالي، لا سيما في ظل قطع الدولة شوطا كبيرا في قطار التنمية، وأصبحت اليوم مصر تتمتع بوسائل دعم كبرى لها تجنّبها الانهيار الذي وصل إليه عدد من الدول التي لم تستطع مقاومة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وثمنت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، توجه إدارة منتدى شباب العالم في تنفيذ مبادراتهم، لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تقوم على دعم رواد الأعمال لبدء أعمالهم أو زيادة حجم أنشطتهم من خلال حاضنات أعمال وبرامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة.

التنمية والازدهار والبناء

وأشارت إلى أن هذا المجال ما زال بحاجة إلى وسائل دعم وتحفيز ومساندة من قبل الدولة لكثير من الشباب الذين يمتلكون طاقة عمل كبيرة يجب استغلالها فكل هذا يصب في صالح التنمية والازدهار والبناء.