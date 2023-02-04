السجن 15 عاما لرجل تسبب في وفاة زوجته بالإسماعيلية نتيجة الخلافات

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم السبت، بحبس زوج 15 عاما، بعد اتهامه بالاعتداء على زوجته، والتسبب لها في نزيف داخلي على المخ، وإحراق أجزاء من جسدها ما تسبب في وفاتها.

وواجهت المحكمة المتهم ويدعي محسن.م.ف 38 سنة، بعدما وجهت له النيابة تهمة القتل العمد، وأمرت بدفن جثمان زوجته المجني عليها وتسليمه إلى ذويها.

بلاغ بالواقعة

وكانت قد تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من المقدم حازم حسام رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية يفيد العثور على جثمان سيدة بها عدد من الإصابات ومتوفية داخل شقتها.

وبتكثيف التحريات توصل ضباط المباحث الجنائية في الإسماعيلية إلى أن مرتكب الواقعة زوج المجني عليها بعد أن لاذ بالفرار من مكان الواقعة، ومحاولته الهرب خارج المحافظة.

وتحفظت الشرطة حينها على جثمان المجني عليها وتدعي م.ع.م، 33 سنة مقيمة بمنطقة حي السلام التابعة لدائرة قسم ثان، وأشار تقرير الطب الشرعي إلى أن المجني عليها توفيت جراء نزيف داخلي في المخ.

القبض على المتهم

ونجح ضباط المباحث الجنائية في الاسماعيلية من تحديد هوية المتهم بارتكاب الواقعة، ومكان هروبه، ونجحت في ضبطه خلال محاولته الهروب خارج المحافظة.

وبمواجهته بتحريات المباحث الجنائية وتفريغ الكاميرات في مكان الحادث، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينه وبين زوجته.