الموسيقار هشام نزيه: تكريمي في مهرجان الأقصر من أسعد لحظات حياتي

أعرب الموسيقار هشام نزيه عن سعادته البالغة لتكريمه ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ 12، بحضورعدد من نجوم الفن.

وقال هشام نزيه خلال كلمته أثناء تكريمه: دايما ما أكون في غرف صغيرة أعمل أنا وزملائي، وتكون أسعد لحظة لنا هي اللحظة التى نخرج فيها للنور ويتم تكريمنا أمام الجميع.

هشام نزيه فخور بتكريمه من داخل معبد الأقصر

وأضاف قائلاً: أنا فخور بتكريمي من داخل معبد الأقصر، أصل الحضارة، والتي نكون أمامها صغار.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تكريم الفنان محمد رمضان والفنانة هالة صدقي عن مشوارهما السينمائي الحافل.

«كيرة والجن» آخر أعمال هشام نزيه في السينما

وكانت آخر أعمال الموسيقار هشام نزيه فيلم «كيرة والجن» الذي وضع الموسيقى التصويرية له، من بطولة أحمد عز، كريم عبد العزيز، هند صبري، هدى المفتي، إياد نصار، سيد رجب، أحمد مالك، وعدد آخر من الفنانين، مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.