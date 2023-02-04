481 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم
كتب:
إلهام زيدان
10:30 م | السبت 04 فبراير 2023
معرض الكتاب في يومه العاشر
قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، حقق اليوم حضورًا جماهيريًا كبيرًا؛ إذ وصل عدد زائريه إلى أكثر من 481 ألف زائر ليصل إجمالي عدد الزائرين حتى الآن إلى 2 مليون و878 ألفا و475 مواطنا.
إقبال كبير من المواطنين
وأكد حرص المواطنين على زيارة المعرض وفعالياته، إلى جانب اقتناء الكتب، وخاصة من أجنحة الهيئة، التي شهدت إقبالًا كبيرًا، ووصل عدد النُسخ التي تم بيعها إلى أكثر من 103 آلاف نسخة خلال الأيام الماضية.
وكان المعرض قد شهد خلال الأيام الماضية، العديد من الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن برنامج الأنشطة الثقافية المُصاحبة للمعرض، إضافة إلى فعاليات البرنامج المهني، والأنشطة المُخصصة للطفل بقاعة (5) بالمعرض.
يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتُقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023، تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف.