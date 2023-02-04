481 ‏ألف زائر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة ‏للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في ‏دورته 54، حقق اليوم حضورًا جماهيريًا كبيرًا؛ إذ وصل عدد زائريه إلى أكثر من 481 ‏ألف زائر ليصل إجمالي عدد الزائرين ‏ حتى الآن إلى 2 مليون و878 ألفا و475 مواطنا.

إقبال كبير من المواطنين

وأكد حرص المواطنين على زيارة ‏المعرض وفعالياته، إلى جانب اقتناء الكتب، وخاصة من ‏أجنحة الهيئة، التي شهدت إقبالًا كبيرًا، ووصل عدد النُسخ ‏التي تم بيعها إلى أكثر من 103 آلاف نسخة خلال الأيام الماضية.

‏وكان المعرض قد شهد خلال الأيام الماضية، العديد من ‏الفعاليات الفنية والثقافية، ضمن برنامج الأنشطة الثقافية ‏المُصاحبة للمعرض، إضافة إلى فعاليات البرنامج المهني، ‏والأنشطة المُخصصة للطفل بقاعة (5) بالمعرض‎.‎

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تُقام ‏تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس ‏مجلس الوزراء، وتُقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض ‏الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023، ‏تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وتم ‏اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض ‏هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف ‏شرف.‏