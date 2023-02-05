القبض على عاطل بحوزته سلاح ناري وكمية من الحشيش في كفر الشيخ

تمكنت مباحث قسم مركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطل وبحوزته كمية من الحشيش، وسلاح ناري «فرد خرطوش»، أثناء قيامه بالترويج للمخدرات، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.

تفاصيل ضبط المتهم

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقي إخطاراً، من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات، تفيد بقيام عاطل مُقيم بمدينة مطوبس، بالاتجار فى المواد المخدرة، وتم ضبطه تحت إشراف اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية.

وبتفتيش المتهم، عُثر بحوزته على كيلو جرام حشيش، وسلاح ناري «فرد خرطوش»، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضاً على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.