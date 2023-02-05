وفاة الفنان المغربي محمد الغاوي.. وسعد لمجرد ينعاه

أعلن الفنان سعد لمجرد عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن وفاة الفنان المغربي محمد الغاوي، عن عمر ناهز الـ67 عاما بالمستشفى العسكري بمدينة الرباط.

سعد لمجرد ينعى محمد الغاوي

ونشر سعد لمجرد صورة للفنان الراحل وعلق عليها: «رحم الله حبيبي الأستاذ الكبير محمد الغاوي، اللهم اغفر له ويسر حسابه ونور قبره واجعل مثواه الجنة يا حليم بعبادك يا أرحم الراحمين ، إنا لله وإنا اليه راجعون».

يذكر أن الفنان الراحل تعرض لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى وظل في غيبوبة لأكثر من شهر.