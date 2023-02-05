اتفاق «ألماني أوكراني» على عدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب روسيا

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، التوافق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن عدم استخدام الأسلحة الغربية لضرب روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

مساعدة أوكرانيا

وفي وقت سابق، اتفق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع زيلينسكي، على أهمية أن يسرع المجتمع الدولي بتقديم المساعدة لـ أوكرانيا.

من جانبه، قال رئيس الفرقة الخاصة من المستشارين العسكريين «ذئاب القيصر»، دميتري روجوزين، عبر «تليجرام»، إن القنبلة الصاروخ ذات القطر الصغير من طراز «جي إل إس دي بي» تشكل تهديدا خطيرا لأنه يصعب اكتشافها واعتراضها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.