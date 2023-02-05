نادين نسيب نجيم تعلن خطبتها: صديقها عرض عليها الزواج في عيد ميلادها (فيديو)

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، خطبتها من رجل الأعمال ناريج ناربيكيان، ذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، إذ نشرت مقطع فيديو أثناء احتفالها وأصدقاءها بعيد ميلادها، لتفاجأ بجلوس حبيبها أرضًا كاشفًا عن «خاتم ألماس» يحمله بين يديه، وسط تصفيق الحضور وبكاءها فرحًا.

وكتبت نادين، تعليقًا على فيديو خطبتها، تعبر من خلاله عن سعادتها بهذه المفاجأة الكبيرة، وأنها وافقت دون تردد، وانهالت التعليقات عليها من جمهورها ومتابعيها وأصدقاءها من داخل الوسط الفني، الذين حرصوا على تهنئتها من بينهم سلمى أبو ضيف، وصفاء سلطان، وجويل مردينيان.

حب وزواج

وكانت نادين نجيم، أعلنت منذ فترة عن وقوعها في الغرام، وتأكّيدها أن انشغالها بتصوير مسلسلها الجديد المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2023 هو الذي ساهم في تأخير فكرة الإعلان عن الخطوبة وتحديد موعد الزواج.

تشارك في مسلسلات رمضان 2023

وكان هناك مقطع فيديو منذ فترة انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر من خلاله نادين نجيم وهي بصحبة شاب يرقصان سويًا في أحد الحفلات، وأعادت بإعادة نشره عبر حسابها بإنستجرام، وتأكّيدها أنهَّا مرتبطة عاطفيًا وستعلن قريبًا تفاصيل الخطبة والزواج، وذلك بعد سنوات من انفصالها عن زوجها السابق والد طفليها.