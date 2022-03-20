رقص نادين نجيم وانفعال أحلام.. أبرز مواقف موريكس دور 2022

تقام حاليا الدورة الأولى من جائزة الموريكس دور في نسختها الدولية بإمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن العربي؛ أبرزهم أحلام وماجي بو غضن ونادين نسيب نجيم وأنابيلا هلال والمغربي ريد وان.

انفعال أحلام على المعجبين

وشهد الحفل المقام حاليا عدة مواقف بارزة؛ منها انفعال الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على إحدى المعجبات خلال وجودها في الحفل المقام في فندق أتلانتس دبي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لها خلال حضورها الحفل، وأراد بعض المعجبين التقاط صورة تذكارية معها لكن أحلام انفعلت قائلة: «بعدوا الشباب عني».

رقص نادين نسيب نجيم

وظهرت الفنانة نادين نسيب نجيم بإطلالة مثيرة؛ فارتدت فستانا باللون الأسود، وظهرت نادين في فيديو متداول من الحفل وهي في وصلة رقص مع أحد أصدقائها بالحفل، ونال الفيديو تفاعلا كبيرا من الجمهور.

حسين الجسمي أفضل مطرب

وحصل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، على جائزة أفضل مطرب، ولكنه لم يتسلم الجائزة لعدم استطاعته الحضور بسبب ظروف عمل خاصة به، وحرص على توجيه كلمة شكر لكل القائمين على الحفل.

وعرض المهرجان مقطع فيديو للجسمي في الحفل، قال خلاله: «كنت أتمنى أن أكون موجودا معكم اليوم، وأعتبر هذا التكريم نجاحا كبيرا لي في مسيرتي الفنية والشخصية، خصوصا أن الحفل يقام في بلدي الإمارات».

يذكر أن الموريكس دور، جائزة لبنانية تمنح بشكل سنوي، وتقام لأول مرة بشكل دولي في الإمارات.