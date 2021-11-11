نادين نجيم تشعل برنامج «معكم» بوصلة رقص على «آه لو لعبت يا زهر».. فيديو

رقصت الفنانة نادين نجيم على أنغام أغنية «آه لو لعبت يا زهر»، للمطرب الشعبي أحمد شيبة، أثناء حضورها ببرنامج «معكم»، كما تحدثت عن سر نجاح مسلسلها «صالون زهرة»، قائلةً: «لم أكن مقيدة بأي شيء في التصوير وكنت أشعر بحرية كبيرة، وأنني لست مكبوتة أو محدودة، شعرت بأنني مثل العصفور الطائر، وكانت تصدر مني أشياء كثيرة تلقائية وعفوية».

سر نجاح المسلسل

وأضافت نجيم، خلال حوارها ببرنامج «معكم»، من تقديم الإعلامية منى الشاذلي على قناة «cbc»: «شعرت بأن هناك خليطا من المشاعر، وأنني مرتاحة، لذلك لمس المسلسل قلوب المشاهدين وحقق صدى كبير، وأحبوا زهرة كثيرًا».

تدرس المسلسل منذ 3 سنوات

وتابعت، أنها تدرس هذا العمل وتفكر فيه منذ 3 أعوام: «مكنتش لاقية لها وقت، وكنت بنظم جدولي عشان اشتغله، لأني أحببت الشخصية منذ البداية، وكل ما بفكر فيها أضحك، وكل ما بفتكر مواقف في المسلسل أضحك مع نفسي».

وعن المشهد الذي رقصت فيه على أغنية آه لو لعبت يا زهر، قالت: «المشهد ده كوم والمسلسل كوم تاني، لأني فشيت خلقي بعد يوم تصوير، وعملت المشهد الساعة 11 بالليل، ومكنتش رايقة وقتها لأسباب شخصية، والتصوير كان بينسيني كل حاجة وبيخليني أفصل لأني داخلة على العالم اللي هيغير لي مزاجي».

تصدر التريند

وتصدر مسلسل صالون زهرة «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض حلقات المسلسل الأولى على منصة «شاهد» الإلكترونية، وهو مسلسل من 15 حلقة وبدأ عرضه في 19 أغسطس الماضي.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار كوميدي رومانسي، حول «زهرة» صاحبة صالون تجميل في منطقة شعبية، وتنقلب حياتها رأسا على عقب بدخول «أنس» الذي يعمل في تهريب الأموال حياتها، للحصول على مقعد مليء بالنقود أرسله بالخطأ إلى صالونها، ومع شكوكها فيه تركب كاميرات لمعرفة السر وراءه، لتتوالى الأحداث بعدها.